Silivri'de mahalleler mercek altında: Talepler yerinde dinleniyor

Silivri Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, mahalle muhtarlarıyla birebir görüşmeler yapılarak bölgesel ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor.

Mahalle bazlı ihtiyaçlar tespit ediliyor

Ziyaretler sırasında muhtarların ilettiği talep ve öneriler dikkatle dinlenirken, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları detaylı şekilde kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda ilgili belediye birimleriyle koordinasyon sağlanarak çözüm odaklı adımlar atılıyor.

Koordinasyon ve hızlı çözüm vurgusu

Belediye ekipleri, muhtarlarla kurulan doğrudan iletişim sayesinde mahallelerde yaşanan sorunlara daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler, hizmet planlamasında yol gösterici rol üstleniyor.

Güçlü iletişimle sürdürülebilir hizmet

Silivri Belediyesi yetkilileri, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin hizmet kalitesini artırdığını belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. Yapılan çalışmaların, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik sürdürülebilir bir hizmet anlayışının parçası olduğu vurgulandı.