Silivri'de mantar üretimine teknik ziyaret: Sahada çözüm odaklı inceleme
Silivri'de faaliyet gösteren mantar üretim işletmesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edildi. Üretim süreci yerinde incelenirken sektörün sorunları masaya yatırıldı.
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, ilçe sınırları içerisinde üretim yapan bir mantar işletmesine teknik ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen incelemede, işletmede yürütülen üretim süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi.
İşletmede kültür mantarı üretiminin yapıldığı ve kompost üretiminin de aynı tesis bünyesinde gerçekleştirildiği tespit edilirken, üretimin tüm aşamaları yerinde gözlemlendi. Teknik ekipler, üretim verimliliği, hijyen koşulları ve sürdürülebilir üretim kriterleri kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Üreticilerle birebir temas kuruldu
Ziyaret kapsamında üreticiyle birebir görüşmeler gerçekleştiren ziraat mühendisleri, mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan temel sorunları dinledi. Özellikle üretim maliyetleri, hastalık ve zararlılarla mücadele ile iklimlendirme süreçlerine ilişkin yaşanan zorluklar ele alındı.
Çözüm önerileri paylaşıldı
Teknik ekipler tarafından, sahadan elde edilen veriler doğrultusunda çözüm önerileri üreticiyle paylaşıldı. Modern üretim teknikleri, verim artırıcı uygulamalar ve doğru kompost yönetimi konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer saha ziyaretlerinin artarak devam edeceğini belirterek, üreticinin yanında olmaya ve tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.