Silivri'de Marketlerde TÜFİS Denetimi Yapıldı
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında marketlerde fiyat ve ürün kontrolleri gerçekleştirerek piyasa düzenini yakından izledi.
TÜFİS Kapsamında Sahada Denetim
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Pazarlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Tarımsal Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları doğrultusunda, Silivri genelindeki marketlerde denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında temel gıda ürünleri başta olmak üzere raf fiyatları ile ürün bilgileri incelendi.
Amaç: Fiyat Şeffaflığı ve Tüketici Koruması
Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, fiyat değişimleri ve mevzuata uygunluk kriterleri kontrol edildi. Çalışmalarla birlikte hem üretici hem de tüketicinin korunması, piyasa fiyatlarının sağlıklı biçimde izlenmesi ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.
Denetimler Sürecek
Yetkililer, TÜFİS kapsamında yürütülen kontrollerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, piyasa düzeninin korunmasına yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.