Silivri'de Marketlerde TÜFİS Denetimi Yapıldı

TÜFİS Kapsamında Sahada Denetim

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Pazarlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Tarımsal Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları doğrultusunda, Silivri genelindeki marketlerde denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında temel gıda ürünleri başta olmak üzere raf fiyatları ile ürün bilgileri incelendi.

Amaç: Fiyat Şeffaflığı ve Tüketici Koruması

Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, fiyat değişimleri ve mevzuata uygunluk kriterleri kontrol edildi. Çalışmalarla birlikte hem üretici hem de tüketicinin korunması, piyasa fiyatlarının sağlıklı biçimde izlenmesi ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Denetimler Sürecek

Yetkililer, TÜFİS kapsamında yürütülen kontrollerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, piyasa düzeninin korunmasına yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.