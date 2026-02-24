Silivri'de Marteniçka Coşkusu 1 Mart'ta Yaşanacak

Silivri Belediyesi ile Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortak organizasyonuyla hayata geçirilecek Marteniçka Şenliği için geri sayım başladı. Balkan kültürünün köklü geleneklerinden biri olan Marteniçka geleneği, 1 Mart Cumartesi günü Silivri’de düzenlenecek programla yaşatılacak.

Saat 14.00’te başlayacak etkinlik kapsamında müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri sahne alacak. Katılımcılar, Marteniçka kültürüne ilişkin geleneksel uygulamaları yakından tanıma fırsatı bulacak. Program boyunca kültürel paylaşımlar ve sosyal etkileşim ön planda olacak.

Üyelik Kayıtları da Yapılacak

Şenlik programı çerçevesinde Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin üyelik kayıt işlemlerinin de gerçekleştirileceği bildirildi. Böylece hem kültürel bağların güçlendirilmesi hem de dernek çatısı altında dayanışmanın artırılması hedefleniyor.

Balkan coğrafyasından Silivri’ye uzanan kültürel mirasın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Marteniçka Şenliği’nin, ilçede kültürel birlikteliğe katkı sunması bekleniyor. Etkinlik, Silivri’de Balkan kültürüne gönül veren vatandaşları bir araya getirecek.