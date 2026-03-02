Silivri'de Marteniçka Coşkusu Yaşandı
Silivri'de baharın müjdecisi Marteniçka Şenliği bugün Zübeyde Hanım Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Marteniçka bileklikleri dağıtıldı, kültürel değerler yeniden hatırlandı. Renkli görüntülere sahne olan programda birlik, dayanışma ve baharın umut dolu atmosferi ön plana çıktı.
Sahilde bir araya gelen vatandaşlar, baharı birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Silivri’de kültürel mirasın yaşatıldığı anlamlı gün, hatıra fotoğrafları ve samimi sohbetlerle tamamlandı.