Silivri'de Marteniçka Şenliği Coşkuyla kutlandı

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, etkinlikte yaptığı konuşmada Marteniçka’nın Balkanlar’da barış, sevgi ve huzuru simgelediğini belirtti. Çalışkan, “Baharın gelişini müjdeleyen bu gelenek, ilk leyleği gördüğümüzde veya ağaçlar çiçek açtığında dilek dilemeyi içerir. Hepinizin dileklerinin gerçekleşmesini diliyorum. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da Türkçe Okuma Bayramı’na katıldım. Oradaki belediye başkanları da Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’na selamlarını ilettiler. Kendisi hakkında büyük bir ilgi ve merak var. En kısa zamanda hep birlikte Bulgaristan’da olmayı temenni ediyorum,” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise şenlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bulgaristan Göçmenleri Derneği ve yöneticilerine bu güzel etkinliği yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Marteniçka, yalnızca Bulgaristan göçmenlerinin değil, Kuzey Yunanistan, Romanya, Macaristan ve birçok Balkan ülkesinde yaşatılan bir gelenek. Burada bu kültürü yaşatmak bizim için çok kıymetli. Ramazan ayında, 16 Mart’ta Bulgaristan’da da bir iftar programı düzenleyeceğiz. Oradaki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek dayanışmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, “Bu meydanlar bizim. Burada özgürce şenliklerimizi kutlayabiliyoruz. Bunun en büyük gücü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyetimize, bayrağımıza ve değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun,” dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlar, bileklerine kırmızı-beyaz Marteniçka ipleri takarak geleneksel ritüeli yerine getirdi. Etkinlik, müzik ve dans gösterileriyle devam etti.