Silivri'de Mesleki Eğitim İçin Yol Haritası Belirlendi
Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat başkanlığında düzenlenen İlçe Mesleki Eğitim Komisyonu toplantısında, okul–işletme iş birliğinin güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.
Mesleki ve teknik eğitimde kalite odaklı yaklaşım
Toplantıda, ilçede mesleki ve teknik eğitimin niteliğini yükseltmeye yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi için yeni iş birlikleri ve projeler gündeme alındı.
Öğrenciler için daha etkin yönlendirme
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru alanlara yönlendirilmesi, işletmelerde uygulamalı eğitim sürecinin iyileştirilmesi ve sektör temsilcileriyle koordinasyonun artırılması konusunda kararlar alındı.
Silivri’nin istihdam gücüne katkı hedefi
Yerel ekonomiye kalıcı katkı sunacak mesleki eğitim vizyonunun güçlendirilmesi için planlanan çalışmaların, önümüzdeki dönemde somut adımlarla hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, kurumlar arası iş birliğiyle öğrencilerin mesleki gelişimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.