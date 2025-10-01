Silivri'de Mesleki Eğitimde Güçlü İş Birliği Başladı

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk Proje Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat katılım sağlayarak okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Stratejik hedefler masaya yatırıldı

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılına dair stratejik hedefler, uygulanacak eğitim planlamaları ve yürütülecek projeler ele alındı. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik adımların atılması gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İş dünyasıyla iş birliği vurgusu

Görüşmelerde, iş dünyasıyla kurulan iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve bu iş birliğinin öğrencilerin mesleki gelişimine sağlayacağı katkılar detaylı şekilde değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, öğrencilerin sahada deneyim kazanmasının önemine dikkat çekerek, okul-sanayi iş birliğinin eğitim kalitesine doğrudan yansıyacağını ifade etti.

Güçlü başlangıç, umutlu gelecek

Okulun uzun vadeli vizyonu ve gelecek hedefleri doğrultusunda alınan kararların, hem öğrencilere hem de Silivri’nin eğitim camiasına değer katacağı vurgulandı. Katılımcılar, toplantının verimli geçtiğini belirterek güçlü bir eğitim yılı için umutlu olduklarını dile getirdi.