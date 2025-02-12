Silivri'de metruk binalar yıkılıyor

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde halkın güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk yapıları tespit ederek yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri'de metruk binalar yıkılıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde halkın güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk yapıları tespit ederek yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde metruk bina yıkımlarına kararlılıkla devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son olarak Mimarsinan Mahallesi’nde toplamda 6 adet yapı yıkımı gerçekleştirildi.

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