Silivri'de MHP'de görev değişimi: Hakan Bakmaz veda etti

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık iki yıla yakın bir süredir sürdüren Hakan Bakmaz, görevini genel merkez kararı doğrultusunda devrettiğini duyurdu. Bakmaz, yaptığı açıklamada görevi “bayrağı lekelemeden, kirletmeden, yere düşürmeden” teslim ettiğini ifade etti.

Genel merkez kararıyla devir gerçekleşti

Hakan Bakmaz, açıklamasında görev değişiminin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tensipleri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın tebliğleriyle gerçekleştiğini belirtti. Görev süresi boyunca birlikte yol yürüdüğü teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür eden Bakmaz, partiye bağlılığının süreceğini vurguladı.

Teşkilata ve ailesine teşekkür etti

Bakmaz, açıklamasında ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve ülküdaşlarına teşekkür ederek, Silivrili vatandaşlara ve Türk milletine hizmet etme gayreti içinde olduğunu kaydetti. Ailesine de özel bir parantez açan Bakmaz, bu süreçte kendisinin zaman zaman ihmal ettiği ancak her zaman destek gördüğü eşi, oğulları, akrabaları ve sevenlerine teşekkür etti.

Bağlılık mesajı verdi

Görevlerin geçici, davanın ise kalıcı olduğunu vurgulayan Bakmaz, Milliyetçi Hareket Partisi’ne olan bağlılığının ve ülkücü duruşunun devam edeceğini belirtti. Açıklamasında, “Makamlar gelip geçicidir, Milliyetçi Hareket Partisi’ne bağlılığımız, milliyetçi ve ülkücü oluşumuz ebedidir” ifadelerine yer veren Bakmaz, davasının ve Türk milletinin bir ömür neferi olacağını söyledi.