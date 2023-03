Silivri’de milli Ayçiçek tohumları ücretsiz dağıtılıyor

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün kutlandığı 2023 yılına özel, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Çeltik, Yolçatı ve Seymen mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 150 çiftçiye, 525.000 TL değerinde 150 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 2.000 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesinin dağıttığı 2023 paket milli hibrit ayçiçeği ile ilçedeki 30.000 dönüm arazi yerli milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşacak. Silivri Belediyesi yaptığı milli hibrit ayçiçeği dağıtımları ile üreticilere doğrudan 7 milyon TL destek vermiş olacak.

DEMİR: “YAPARSA VOLKAN BAŞKAN YAPAR”

Çeltik’teki törende konuşan Çeltik Mahallesi Muhtarı Behzat Demir, “Bugüne kadar hiç yapılmayan hizmetler Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Saman, tohumluk arpa, mısır silajı dağıtımları ve bugün de milli ve yerli ayçiçek tohumu. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz için bir sloganımız vardı: ‘Yaparsa Volkan Başkan yapar.’ Ben Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

AKTAŞ: “BAŞKANIM NE İSTEDİYSEK YERİNE GETİRDİNİZ”

Yolçatı’daki törende konuşan Yolçatı Mahallesi Muhtarı Samet Aktaş, “Sayın Başkanım ne zaman kapınıza gelsek bizi boş çevirmediniz. Ne istediysek yerine getirdiniz. Çiftçilerimize ayçiçek tohumu, saman, tohumluk arpa, mısır silajı ve yem bezelyesi gibi destekler veriyorsunuz. Bu zor zamanlarda çiftçinin yanında olduğunuz için size canı gönülden teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

GENÇA: “ÜRETİCİLERİMİZE YÖNELİK DESTEKLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Seymen’deki dağıtım töreninde konuşan Seymen Mahallesi Muhtarı Bahattin Gença, “Sayın Başkanım çiftçilerimize ve hayvancılarımıza yönelik desteklerinizi her geçen gün ilerletiyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ki ilerleyen zamanda bunu hububat olarak da yapacaksınız. Destekleriniz çok fazla. Ben hem çiftçilerim hem de hayvancılarım adına size teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

KULOĞLU: “BAŞKANIMIZIN YERLİ TOHUMA VERDİĞİ KATKI ÇOK DEĞERLİ”

Çeltik Mahallesi’ndeki dağıtım töreninde konuşan Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, “Volkan Başkanımız geldiği ilk gün tarıma destek vereceğiz ve katkı sağlayacağız demişti. Sağ olsun sadece söylemekle kalmadı ve yaptığı hizmetleri her geçen gün artırarak devam ettirdi. Bugün de yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtım töreni için bir aradayız. Bu gerçekten ülkemiz ve çiftçilerimiz için çok önemli bir adım. Çünkü yerli tohum durumumuz maalesef bitme noktasına gelmişti. Ulusal tekelci firmalara karşı bugün 2 firma ile yerli tohumculuğumuz ayakta kalmaya çalışıyor. Bu konuda Başkanımızın vermiş olduğu katkı gerçekten çok değerli. Başkanımız sadece tarımsal arazileri değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yaptığı çalışmalardan iyi verimler, iyi sonuçlar alıyor. Bu kadar büyük bir alanda işlemek, koordine etmek ve güzel sonuçlar almak gerçekten hiç kolay değil. Ayrıca Silivri’mizde dolaşırken bütün parklarımız ve bahçelerimizin İstanbul’un diğer ilçeleriyle kıyaslanamayacak kadar bakımlı ve yeşil olduğunu görüyorum. Ben katkılarından dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “HER ŞEY TÜRK TOHUMU İLE BAŞLAR”

Dağıtım törenlerinde konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Her zaman olduğu gibi yerli ve milli tohumları teşvik etmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği ile bundan tam 2 yıl önce Silivri Belediyesine ait Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM), 8 tane yerli ve milli Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimlerini yaptık. Yola çıkış parolamız yüzde 100 yerli ve milli üretimdi. Türk tohumculuğuna, Türk ıslahçılarına destek verebilmekti. Bu yaptığımız deneme ekimlerinden aldığımız ürünleri geçtiğimiz yıl 1.000 dönüm arazimize ekmeye karar verdik. Bize, ‘Başkanım bu tohum daha önce denenmedi. 1.000 dönüm heba olur mu olmaz mı?’ dediler. Biz de şunu söyledik; Türkiye’nin gurur kaynağı olan İnsansız Hava Aracı (İHA) belki ilk denemede nasıl uçamadıysa, ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) nasıl ki attığı ilk hedefi vuramadıysa bizim yaptığımız çalışmalarda da verimde düşüklük olabilir, rekolte istediğimiz seviyede olmayabilir. Ama biz en az İHA’lar, SİHA’lar kadar önemli olan Türk tohumunu 1.000 dönüm araziye ekeceğiz dedik. Çok şükür iyi sonuçlar aldık. O ektiğimiz 1.000 dönüm ayçiçeğinden yaklaşık 65.000 litre ayçiçek yağı elde ettik. Bunu da 5 kiloluk tenekelerle 13.000 ailemize ücretsiz olarak dağıtacağız. Ama buradaki esas amacımız her şeyin tohumla başladığından hareketle Türk tohumunu desteklemekti. Şimdi de Sarı Tohumculuk firmasının ürettiği TR-2242 kodlu 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100. yılında siz değerli çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Bir paketle 13 ila 15 dönüme ekim yapılabiliyor. Silivri Belediyesinin dağıttığı tohumlarla Silivri’de yaklaşık 30.000 dönüm arazi milli ayçiçek tohumu ile buluşacak. Çiftçilerimizin cebinden tek kuruş tohum parası çıkmayacak. Bu yaptığımız proje ile çiftçilerimize doğrudan 7 milyon TL destek vermiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da bu yıl 20.000 dönüm ekilebilecek tohum dağıtacağının bilgisini aldık. Etti size toplamda 50.000 dönüm arazi. Bildiğiniz gibi biz bir proje yapıyorsak arkamızdan takipçilerimiz geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bizi takip ediyor ve biz bundan dolayı mutluyuz. Çünkü güzel işler, başarılı işler takip edilir. İBB de 30.000 dönüme ekilebilecek tohum verse 80.000 dönüm eder. Zaten Silivri’de 80.000 ila 100.000 dönüm arazide ekim yapılıyor. Dolayısıyla Silivri’deki araziler; Silivri Belediyesinin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve İBB’nin verdiği tohumlarla ekilmiş olacak. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yüzde 100 yerli tohum veriyoruz. İnşallah İBB geçen yıl yaptığı gibi İsrail tohumu dağıtmak yerine Türk tohumunu tercih eder.” dedi.

“TARIM TOPRAKLARI İMARLI ARAZİLERDEN DAHA DEĞERLİ OLACAK”

Silivri Belediyesi tarafından yapılan tarımsal desteklemeler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Çiftçilerimizin yanında olmaya ve onlara bir soluk, bir nefes olmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli tohumluk arpadan samana, yem bezelyesinden mısır silajına, ahırlardaki hayvan gübrelerinin bertaraf edilmesinden tarlalara serpilmesine kadar birçok desteği üreticilerimizle buluşturuyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her yıl yeni projelerle huzurlarınızda olmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz. Üreticilerimizin ahırlarındaki hayvanların aşı ücretlerini Silivri Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Ahırlarınıza kadar geliyor, hayvanlarınızın aşılarını yapıyor ve bu aşılar için sizlerden tek kuruş para istemiyoruz. Amacımız girdilerinizi ve maliyetlerinizi düşürerek, tarımdan ve hayvancılıktan vazgeçmemenizi sağlamak. Daha önce dedelerimiz, büyüklerimiz bu topraklarda bir tarım hikâyesi yazdılar. O zamanlar nüfusu 5 milyonları bulan İstanbul’un bütün gıdası, salatalığından havucuna, maydanozundan domatesine kadar bu topraklardan gidiyordu. Ama her ne hikmetse son 30 yılda bir rehavet, bir tembellik, tarımdan kaçış, gençlerin köylerde yaşamayı tercih etmemesi nedeniyle hem köylerdeki nüfus azaldı hem de üretim azaldı. Ancak pandemi ve son depremle birlikte bu topraklar nefes alacak bir alan, bir kaçış rotası olacak yerler haline geldi. Bizim bir sloganımız vardı: ‘Gün gelecek tarım toprakları imarlı arazilerden daha değerli hale gelecek.’ Bugünler çok yakında göreceksiniz. Size her yıl 2 ürünü verebilen ve ailenizin bütün geçimini kazanabileceğiniz tarım toprakları, üzerinde bina yapılacak arazilerden çok daha değerli hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

“TARIM TOPRAKLARINA ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMAMAMIZ LAZIM”

Hazine, orman ve tarım arazilerinde kaçak yapıya izin vermeyeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi de bereketli topraklarımıza sahip çıkmak. Bu toprakların bize miras değil emanet olduğu anlayışıyla hareket etmek. Tarım topraklarına çivi bile çaktırmamamız lazım. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın, tarım arazilerinin korunması konusunda radikal kararlar alması gerekecek. Ben tarım arazisine yapılan tarımsal inşaattan, ahırdan, seradan, kümesten ya da o ahırın müştemilatından bahsetmiyorum. Yazlık evden, bağ evinden, çiftlik evinden bahsediyorum. Bu konudaki mücadelemize geri adım atmadan, bir santim taviz vermeden devam ediyoruz. Kimsenin kartvizitine bakmadan, amcasının, dayısının, ağabeyinin kim olduğuna bakmadan verimli araziler üzerine inşa edilen kaçak yapıları tek tek yıkıyoruz. Kimin zoruna gidecek, kimin gücüne gidecek hiç umurumda değil! Silivri’de görevim bittikten sonra başım dik, alnım ak yürümek istiyorum. Arkamdan bedduaların değil hayır dualarının yad edilmesini istiyorum. Onun için de bana verdiğiniz Silivri’nin arazilerini koruma kollama görevini sonuna kadar yapmaya devam edeceğim. Biz bu toprakları korumazsak 85 milyonun hakkına hukukuna girmiş oluruz. Topraklarımızı korumaya, tarım demeye, üretmeye ve bu topraklarda yeni hikâyeler yazmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

TOĞAN: “DAĞITIM TÖRENLERİ O KADAR ÇOK Kİ SAYISINI HATIRLAMIYORUM”

Çeltik Mahallesi’ndeki törende konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri Belediyesi tarafından yapılan bu dağıtım törenleri o kadar çok ki sayısını hatırlamıyorum. Samandan tutun da tohumluk arpasına, ayçiçeği tohumuna kadar. Biz de bu törenlere elimizden geldiği kadar iştirak etmeye çalışıyoruz. Trakya, Türkiye’de en iyi tarım ve hayvancılığın yapıldığı coğrafyadır. İstanbul’a yakın oluşu ve konumu itibariyle arazilere yavaş yavaş imarın girmesi gibi durumlarla yüz yüze kalındı. Arazilerimize sahip çıkalım. Hanımefendilere seslenmek istiyorum; eşlerinize arazilerini sattırmayın. Bu araziler ileride çok daha kıymetli olacak ve bu coğrafya tarım ve hayvancılığın hikâyesinin yazılmaya devam ettiği bir coğrafya olacak. Dağıtılan bu yerli ve milli tohumların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Silivri Belediyesinin yaptığı her çalışmayı da yakından izliyoruz. Belediyemiz yaptığı tarımsal ve hayvansal destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada kaçak yapılaşmaya karşı Silivri Belediyemizin yüksek seviyede bir hassasiyeti var. Biz de buna elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum; hiç kimse tarım, orman ve hazine arazisine kaçak bina yapmaya yeltenmesin çünkü yıkılır. Bu çok net.” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere milli hibrit ayçiçek tohumları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Açılış törenlerine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı