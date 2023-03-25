Silivri’de milli Ayçiçek tohumu dağıtımları devam ediyor

Silivri Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün kutlandığı 2023 yılına özel, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Büyüksinekli, Küçüksinekli, Fenerköy, Kurfallı, Bekirli ve Akören mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 350 çiftçiye 1.250.000 TL değerindeki 350 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 4.750 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesinin dağıttığı 2023 paket milli hibrit ayçiçeği ile ilçedeki 30.000 dönüm arazi yerli milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşacak. Silivri Belediyesi yaptığı milli hibrit ayçiçeği dağıtımları ile üreticilere doğrudan 7 milyon TL destek vermiş olacak.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Dağıtım törenlerinde konuşan Büyüksinekli Mahallesi Muhtarı Birol Balcı, Fenerköy Mahallesi Muhtarı Muharrem Eren, Kurfallı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sütçü, Bekirli Mahallesi Muhtarı Siyami Orta ve Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çiftçiye olan desteklerinin her geçen gün arttığını dile getirerek bu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.

SAKARYA: “BU ÇALIŞMALAR SİLİVRİ VE TÜRKİYE İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Fenerköy’deki törende konuşan Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, 2023 paket yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtan Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayçiçek tohumu üretmek ve pazara sunabilmek hem pahalı hem de zor bir süreç. Silivri Belediyesi kendisine ait olan arazilerde 2 yıl önce 8 çeşit milli ayçiçek tohumunun deneme ekimini yaptı. Buradan elde ettiği sonuçlarla 1.000 dönüm arazisine yerli ve milli ayçiçek tohumunu ekerek bu ekimden başarılı sonuçlar aldı. Bu çalışmanın devamını getirmek istiyorsak bu tohumu ekmemiz lazım. Bunları ekmezsek üretici firmalar tohumu geliştirmeye devam edemez ve bugüne gelmiş bir çalışmayı heba etmiş oluruz. Başkan Yılmaz tohumluk arpayla, gübre bertarafı desteğiyle, mısır silajıyla, samanla üreticilere büyük hizmetler veriyor. Bu tarım çalışmaları hem Silivri hem de Türkiye için çok değerlidir. Yaptığı çalışmalar nedeniyle Volkan Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

ESEN: “YAPILAN BU HİZMETLERDEN GAYET MEMNUNUZ”

Fenerköy Mahallesi’ndeki dağıtım töreninde konuşan genç Çiftçi Torak Esen, “Bugün burada 3 konu hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi, bir basketbolcu olarak Başkan Yılmaz’a Silivri’ye kazandırdığı basketbol sahaları için teşekkür ediyorum. İkincisi, ben lise son sınıf öğrencisiyim ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanıyorum. Bir öğrenci olarak sınav ücretlerini karşıladığı için Volkan Başkana teşekkür ediyorum. Ayrıca bir çiftçi olarak da Başkanımıza hem bugün yaptığı yerli ve milli ayçiçek tohumu desteğinden hem de çiftçilere sunduğu birçok hizmetten ötürü teşekkür ediyorum. Yapılan bu hizmetlerden gayet memnunuz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “BENİM EN SIKI FANATİK TAKİPÇİM İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’DUR”

Törenlerde konuşan Başkan Yılmaz, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 2023 yılında, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile beraber Silivri için üreterek, Türkiye için geliştirerek, her geçen gün üzerine koya koya hayata geçirdiğimiz projelerimize devam ediyoruz. Yerli ve milli politikalara önem veriyoruz. Hem İstanbul’umuza hem de Türkiye’mize yerli ve milli pencereden bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözünden hareketle tarıma, hayvancılığa ve kırsala önem verilmesi gerektiğini düşünüyor ve projelerimize buna göre yön veriyoruz. Tohumluk arpa, saman, silajlık mısır, yem bezelyesi, ahırlardaki gübrelerin bertarafı, hayvancılarımızın küçükbaş, büyükbaş bütün hayvanlarının aşı ücretlerinin ödenmesi gibi birçok desteği üreticilerimize sunuyoruz. 2 yıl önce Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Tohumcular Derneği ve Silivri Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje ile 8 tane yerli Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Ekimlerden sonra TR-2242 markalı Türk ayçiçek tohumu ile 1.000 dönüm arazimizi ektik. Bu çalışmadan 65.000 litre ayçiçek yağı elde ettik ve 5’er kiloluk tenekeler halinde 13.000 ihtiyaç sahibi ailemize dağıtmaya başladık. Biz bugün sizlere sadece ayçiçek tohumu hediye etmiyor; yerli ve milli tohumculuğun yaygınlaşması projemize sizi ortak etmiş oluyoruz. El ele tutuşalım, Türk tohumculuğuna ve Türk tarımına destek verelim diyoruz. Çünkü bizler destek olursak bu tohum önümüzdeki yıl Türkiye’de birçok il ve ilçede toprakla buluşabilir. Silivri Belediyesinin bu desteği ile Silivri’de 30.000 dönüm arazi yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşacak. Bu çalışma ile çiftçilerimize doğrudan 7 milyon TL destek vermiş oluyoruz. Silivri’de 1 yılda 100.000 dönüm ayçiçek ekiliyor. 30.000 dönümlük tohumu Silivri Belediyesi veriyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüz de İl Tarım Müdürlüğümüz marifetiyle 20.000 dönüm ekilecek yerli ve milli Türk ayçiçek tohumunu dağıtacağını duyurdu. Etti 50.000 dönüm ve 50.000 dönüm daha açığımız var. Bakın Silivri Belediyesi tarım projeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından takip edilen bir belediye haline geldi. Ama benim en sıkı fanatik takipçim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Bizi takip etmesinden hiç rahatsız değiliz. Çünkü Ekrem Bey bizim yaptığımız projeleri takip ettiği müddetçe kazanan çiftçilerimiz oluyor. Şimdi son dönemde kendisine yaptığım çağrıyı buradan tekrar yinelemek istiyorum; gelin, Silivri’de 50.000 dönüm ekilebilecek ayçiçek tohumunu da siz dağıtın. Böylece Silivri’de 100.000 dönüm arazi Türk ayçiçek tohumu ile buluşsun ve çiftçilerimizin cebinden tek kuruş tohum parası çıkmasın. Ancak İsrail tohumu değil, Türk tohumu dağıtın. Çünkü Türk tohumu en az İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kadar önemli. Biz yerli ve milli politikalar sayesinde gücümüzü artırabiliriz. Türk milleti, Türk devleti ne kadar güçlü olursa dardaki milletler, mazlum milletler, Türk dünyası ve İslam coğrafyası o kadar huzurlu ve mutlu oluyor. Tarihe dönün bakın bunun örneklerini görebilirsiniz. Onun için biz yerli ve milli üretim demeye devam edeceğiz. Bizim takipçilerimiz de yerli ve milli demeye devam ederlerse Türk köylüsü, Türk çiftçisi ve Türk milleti kazanmaya devam edecektir.” diye konuştu.

“BİZ İBB İÇİN YÜK DEĞİL TAM AKSİNE FIRSATIZ”

İstanbul’un çeper ilçelerinin İBB için bir yük değil tam aksine fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye, onlara bir soluk, bir nefes olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ancak ben İBB’yi yöneten kişilerin de bir şeyi iyi kavramaları gerektiğini düşünüyorum. Kırsalı, köylüyü, çiftçiyi ve körleri üzerlerine yük görmemeliler. Bu mantıkla, bu mantalite ile İstanbul’u yönetirlerse İstanbul’un köylerine ihanet ederler. Buralara yapacakları asfaltı, kaldırımı, spor alanlarını, kültür merkezlerini, mahalle evlerini kendilerine yük olarak görüyorlar. Aslında 15 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul’un temiz ve ucuz domatesinin, marulunun, taze sütünün, manda kaymağının yetişeceği yer olarak bizi görmeliler. Bakış açılarını değiştirirlerse şehrin gürültüsünden, karmaşasından sıkılan insanların bir kaçış rotası olduğumuzu anlayabilirler. Göletlerimizle, ormanlarımızla, denizimizle, inci gibi sahillerimizle bizi algılayabilseler esasında nasıl bir fırsatı ıskaladıklarının farkına varırlar. Piknik alanlarımızla, doğa turizmimizle, yürüyüş alanlarımızla, doğa otellerimizle, tarımsal üretimin yapılabildiği alanlarımızla biz İBB için yük değil tam aksine fırsatız. Ancak bu fırsatı algılamak için köylünün yanına gelip bağdaş kurmak lazım. Bu fırsatı algılamak için gökdelenlerden, plazalardan çıkıp bu köyleri gezmek gerekir. Bu köylerin, bu kırsalın ne kadar önemli olduğunu ve İstanbul’un kurtuluşu olduğunu buradan İBB yönetimine hatırlatmak istiyorum.” dedi.