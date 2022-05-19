Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının 103’üncü yıl dönümü, bugün tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Resmî töreni 10.00’da Atatürk anıtında gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından sona erdi. 19 Mayıs Bayramı kutlamaları daha sonra Öğretmenevi önündeki alanda yapılan programla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Şiirlerle süslenen programda, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ataya cevabı da öğrenciler tarafından okundu. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam eden törende, öğrencilerin Silivri Karate kulübü sporcularının şovları adeta nefesleri kesti.

Kutlama töreninin sonunda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

