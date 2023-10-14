Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri’de bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Silivri Kavaklı Mahallesi Selanik Caddesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise sürüyor.