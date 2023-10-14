Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı

Silivri Kavaklı Mahallesi Selanik Caddesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının alevli suretle devam etmesiyle fabrikanın büyük bir bölümünü sardığı görüldü.