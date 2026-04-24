Silivri'de modern yapı çözümleri: Trakya Atlas Yapı ile sürdürülebilir yaşam alanları

Silivri’de son yıllarda artan yapılaşma ve alternatif yaşam alanlarına yönelik talep, sektörde yenilikçi firmaları ön plana çıkarıyor. Bu alanda dikkat çeken firmalardan biri olan Trakya Atlas Yapı, 2022 yılından bu yana ahşap ve çelik konstrüksiyon sistemleriyle hem bireysel hem de ticari projelere profesyonel çözümler sunuyor. Silivri Semizkumlar Mahallesi’nde yer alan 2000 metrekarelik modern üretim tesisinde faaliyet gösteren firma, müşteri odaklı yaklaşımı ve mühendislik destekli proje süreçleriyle bölgedeki yapı sektörüne değer katıyor.



Ahşap evden tiny house’a geniş hizmet yelpazesi

Trakya Atlas Yapı, farklı yaşam ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Ahşap karkas sistemle inşa edilen evler, doğal malzeme kullanımı ve yüksek izolasyon özellikleri sayesinde hem sağlıklı hem de enerji verimli yaşam alanları sunuyor. Tiny house çözümleri ise minimal yaşamı tercih edenler için mobilite, fonksiyonellik ve düşük enerji tüketimi avantajlarını bir araya getiriyor.

Karavan ev projelerinde galvanizli şasi ve çekici belgeli sistemlerle güvenli mobil yaşam imkânı sunulurken, loft katlı tasarımlar sayesinde kullanım alanı maksimum seviyeye çıkarılıyor. Çelik ev sistemleri ise hızlı kurulum, yüksek dayanıklılık ve deprem güvenliği avantajlarıyla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra çelik fabrika çatıları, cephe yenileme ve yapı güçlendirme projeleri de firmanın uzmanlık alanları arasında yer alıyor.



Çevreci üretim anlayışı ve enerji verimliliği

Günümüzde yapı sektöründe sürdürülebilirlik en önemli kriterlerden biri haline gelirken, Trakya Atlas Yapı bu alanda çevre dostu üretim anlayışıyla fark oluşturuyor. Ahşap yapılarda kullanılan doğal malzemeler ve taş yünü izolasyon sayesinde enerji kaybı minimize edilirken, karbon salınımı da önemli ölçüde azaltılıyor. Çelik yapılarda ise geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edilmesi, doğaya duyarlı bir üretim sürecini destekliyor.

Ahşap evlerde ortalama 15 santimetre, tiny house ve karavan evlerde ise 10 santimetre taş yünü izolasyon uygulanması; ısı, ses ve nem yalıtımında yüksek performans sağlıyor. Aynı zamanda A1 sınıfı yanmaz malzemeler kullanılarak yangın güvenliği de üst seviyeye çıkarılıyor.



8 aşamalı profesyonel proje süreci

Trakya Atlas Yapı, tüm projelerini sistematik ve kontrollü bir süreçle hayata geçiriyor. Keşif ve ön hazırlık aşamasında arsa incelemesi, imar durumu ve resmi izin süreçleri detaylı şekilde analiz ediliyor. Ardından mimari tasarım sürecinde estetik ve fonksiyonel çözümler geliştirilirken, mühendislik aşamasında statik hesaplar, deprem, rüzgâr ve kar yükü analizleri titizlikle yapılıyor.

Üretim süreci, Silivri’deki modern tesiste kalite kontrol standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilirken, montaj aşamasında hızlı ve güvenli uygulama sağlanıyor. Mobil yapılarda trafik onayları ve çekici belgeleri, sabit yapılarda ise ruhsat süreçleri eksiksiz şekilde tamamlanıyor. Proje tesliminin ardından garanti, bakım ve müşteri destek hizmetleriyle süreç sürdürülebilir hale getiriliyor.



Silivri’de güven ve kalite odaklı yapı hizmeti

Silivri ve çevresinde yapı ihtiyacı olan bireyler ve işletmeler için Trakya Atlas Yapı, yalnızca bir inşaat firması değil; aynı zamanda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Şeffaf fiyatlandırma politikası, mevzuata uygun proje yönetimi ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışıyla firma, bölgede tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Doğayla uyumlu, modern ve uzun ömürlü yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Trakya Atlas Yapı, Silivri’de ahşap ev, tiny house, karavan ev ve çelik yapı çözümleri arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.

İletişim bilgileri

Trakya Atlas Yapı’ya Semizkumlar Mahallesi Altaş Sokak No:2 Silivri / İstanbul adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi almak için +90 532 309 43 84 numaralı telefonu arayabilir veya [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

