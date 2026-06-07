Silivri'de Motor Tutkunlarını Buluşturan Panayır

Silivri Motorsiklet Panayırı, motosiklet tutkunlarını Tarihi Mimar Sinan Köprüsü yanında bir araya getirdi. Yarışmalar, çeşitli etkinlikler, ekipman ve aksesuar stantlarıyla renklenen panayır, ilçede yoğun ilgi gördü.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da etkinlik alanını ziyaret ederek motosiklet severlerle bir araya geldi. Panayırın, Silivri’nin sosyal ve kültürel yaşamına hareket kattığını belirten Balcıoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Motosiklet severlere açık davet

Panayır, 7 Haziran 2026 tarihine kadar Tarihi Mimar Sinan Köprüsü yanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Başkan Balcıoğlu, organizasyonda emeği bulunan Silivri Motorsiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir ve tüm kulüp üyelerine teşekkür ederek, panayıra katılan motosiklet tutkunlarına keyifli vakitler diledi.