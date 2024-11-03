Silivri'de Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı 14 Yaşındaki Şüpheli Y.A. Yakalandı
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili kimlik tespiti yapılan 14 yaşındaki Y.A.'yı, düzenlenen operasyonla yakalayarak adli makamlara sevk etti.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim 2024 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde park halinde bulunan bir motosikletin çalınması olayına ilişkin şüphelinin kimlik tespiti çalışmalarını başarıyla tamamladı. Yapılan incelemelerde, olayın 8 adet suç kaydı bulunan Y.A. (14) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
1 Kasım 2024 tarihinde Y.A.'nın Yeni Mahalle'deki ikamet adresinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adrese hızla intikal etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonla Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A. hakkında adli işlemler başlatılarak adli makamlara sevk edildi.