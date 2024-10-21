Silivri'de Muhlama ve Kuymak Festivali düzenlendi

Silivri’de Muhlama ve Kuymak Festivali, Silivri Sahili Festival Alanı’nda gerçekleşti. 20 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalde, Karadeniz’in ünlü lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Silivri Belediyesi ile Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği iş birliğiyle Muhlama ve Kuymak Festivali gerçekleştirildi. 20 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalde, Karadeniz’in ünlü lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu da festival alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri’nin 81 ilden vatandaşın yaşadığı bir "huzur adası" olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Bizim zenginliğimiz de farklılıklarımız da işte sizlersiniz. Silivri’yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Çünkü Silivri birlikte güzel diyoruz, birlikte güzelin anlamı da bu işte; buradaki bu ortam. Hep beraberiz; kadın, çocuk, genç, erkek hep birlikteyiz” dedi. Başkan Balcıoğlu, her fikre saygı duyan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği Başkanı Aydın Karabina, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Karabina, festivalin vatandaşların kaynaşmasına vesile olduğunu vurgulayarak, "Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun özenle bu ortamı bizlere yaşatması, derneklere sıcak bakması, olumlu ve samimi davranışlarından dolayı kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.