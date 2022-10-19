Silivri'de muhtarlar günü kutlandı

Törene Kamu kurum amirleri, siyasi parti yönetici ve temsilcileriyle STK temsilcileri katıldığı törende konuşan Tüfekçi “Silivri muhtarlar derneği başkanlığı ve tüm muhtar arkadaşlarım adına törene katılan tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimi arz ederim. 19 Ekim muhtarlar günü etkinliğimiz hoş geldiniz şeref verdiniz bu yıl 7 cisini kutladığımız muhtarlar günü, Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir genelge ile Türkiye’de muhtarlar günü olarak kutlanmaya başlanmıştır” dedi.

Alibey mahallesi muhtarı Solmaz Tüfekçi, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Muhtarlar olarak hepimiz ne kadar önemli bir görevde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu görev bilinci ile önce sorumlu olduğumuz mahallelere sonra Silivri’mize ve hepsinin üstünde cennet vatanımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Aslında muhtarlık görevinin tarihine kısaca baktığımızda ne kadar önemli bir görevde olduğumuz çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada ülkemizde ilk demokratik seçimlerin 1800’lü yıllarda muhtarlık seçimleri ile yapıldığını hatırlatmak istiyoruz. Muhtarın sözlük anlamı da seçilmiş demek dolayısıyla muhtarlar olarak aslında demokrasinin de bekçileri sayılıyoruz. Diğer taraftan muhtarlık için aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde örneği olmayan kutsal bir görev de diyebiliriz. Muhtar sırdaş demektir. Mahalledeki her evin sırrını bilir ve bu sırları çok iyi arabulucudur. Mahallesindeki aile içi korur.”

“Ülkemizin büyük bir üzüntü yaşadığı Bartın’daki maden kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, kederli ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Konuşmamı burada noktalarken basta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne vatan için canını siper etmiş tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim, Türk vatan ve istiklal Cumhuriyeti Necip Türk milletini sonsuza kadar kalıcı ve bahtiyar eylesin, törene katılan tüm katılımcılara muhtarlar derneği ve muhtar arkadaşlarım adına saygılarımı sunar iyi günler dilerim”