Silivri’de muhteşem Roman gecesi

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan Roman vatandaşlar için ‘Roman Gecesi’ düzenledi. Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilen geceye İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İçişleri Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Birliği Başkanı Ferdi Kalaycıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı müzik, dans ve eğlence dolu gecede; Ekrem Çırpı, İbrahim Düşen, Şenol Evgi, Tarkan Kalaycıoğlu ve Tayfun Kalaycıoğlu sahne aldı.

DAVULCU: “BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ROMANLARIN EĞİTİMİDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009 yılında yapmış olduğu Roman açılımıyla beraber bizler, kör bir kuyunun içerisinden bir ışıkla çıktık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Roman strateji belgeleriyle Roman kardeşlerimizin topluma entegrasyonu için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Silivri’de de Roman kardeşlerimiz için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Birinci önceliğimiz Roman kardeşlerimizin eğitimidir. Onları okutmak ve onları topluma iyi bir lider olarak kazandırmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle, bize bu gece imkân sağlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Onun liderliği olmasaydı bu geceyi yapamazdık. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

YILMAZ: “İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ BİRİZ, İYİ Kİ BERABERİZ”

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu güzel Silivri akşamında sizlerle bir arada olmaktan, sizlerle aynı atmosferi solumaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Sizlerle buluşmak, sizlerle hemhal olmak, sizlerle dertlenmek, sizlerle neşelenmek, sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkâr olmak çok güzel bir duygu. İyi ki varsınız, iyi ki biriz, iyi ki beraberiz. Biz Silivri’de ne bir kişiye diğer bir kişiden daha yakın, ne bir kişiye diğer bir kişiden daha uzak olmayacağız demiştik. Dili, dini, rengi, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesi kucaklayarak, eşit görerek herkese hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu topraklar binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı kültürlere, farklı insanlara ev sahipliği yapmıştır. Bereketin, huzurun, barışın, sükûnetin ve hoşgörünün sembolü olarak kalmıştır. Silivri’mizde de her şeyi ortak zenginliğimiz olarak görüp bir ve beraber yaşıyoruz. Silivri’mizin yıllarca ihmal edilen, ötelenen kronik hale gelmiş tüm problemlerini, sizlerin de takdirleriyle çözerek yolumuza devam ediyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata kadar tüm yatırımları eşit bir şekilde, her mahallemize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kıymetli Roman hemşehrilerim, bugün buradan sizlere bir belediye başkanı olarak değil aynı zamanda Volkan Yılmaz evladınız ve bir kardeşiniz olarak seslenmek istiyorum. Gücümüzün yettiği, imkânlarımızın elverdiği sürece her ne sıkıntınız olursa olsun, bugün de yarın da sizlerin, Roman kardeşlerimin yanında olmaya devam edeceğim. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde istihdam ettiğimiz Roman kadınlarımızın elleriyle, Silivri’mizin cadde ve sokakları şimdi bir başka güzel. Her birine, buradaki Roman kadınlarına teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız hanımefendiler diyorum.” diye konuştu.

“YENİ HİZMETLER GELMEYE DEVAM EDİYOR”

Fatih Mahallesi’ndeki yeni hizmetlerle ilgili müjde veren Başkan Yılmaz, “Etkinlik yaptığımız alanda 5 hekimli bir sağlık ocağı, çocuklarımızın gülüp, oynayıp koşacağı bir park ile piknik alanının mahallemize kazandırılacağının müjdesini vermek istiyorum. Yine mahallemizde bağlantı yolları, asfaltlama çalışması, kaldırım çalışması ve aydınlatma çalışması yapmadığımız sokak kalmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle ihtiyaç sahibi ailelerimizin hastane, sağlık, medikal malzeme, gıda ve giyim gibi birçok ihtiyacını karşıladık. Birçok Roman kardeşimizi istihdam çalışmalarımızla iş sahibi yaptık. Okula yeni başlayan çocuklarımızın tamamının okul kıyafetlerini, okul çantalarını ve kırtasiye giderlerini karşıladık. Her biri birbirinden kıymetli müzisyen kardeşlerimize destek olmaya devam ettik. Pandemide enstrümanları susmasın diyerek destek olduk. İnşallah yakın bir zamanda daha güzel hizmetlerde, daha güzel çalışmalarda beraber olacağız.” ifadelerini kullandı.

“VOLKAN YILMAZ’I TEKRAR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖRECEKSİNİZ”

Göreve geldiği günden beri Roman vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğim ilk yıl yine burada bu meydanda bir toplantı yapmış ve siz kardeşlerime seslenmiştim. 4 sene sonra yine aynı yerde, aynı mekânda sizlere sesleniyorum. O gün söylediklerimi noktası, virgülüne varana kadar hatırlıyorum. Çünkü ben dün ne söylemişsem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü ben dün nerede durmuşsam bugün de aynı noktada duruyorum. Sizlerin huzurunda dimdik alnı açık bir şekilde duruyorum. O günden bugüne, hiç değişmeyen inancım ve heyecanımla 4 sene önce sizlere neler söylemişim? Bugün aynılarını burada herkesin duyacağı bir şekilde söylemek istiyorum. Silivri’nin başkası olmayacak, Silivri’nin ötekisi olmayacak; hep birlikte, beraber Silivri olacağız. Benim en yakınımdakiler, benim en yakın çalışma arkadaşlarım, destekçilerim bana kızacak. Lakin Silivri’de yaşayan garip, gureba, yetim, düşkün vatandaşlarım bana kızmayacak dedim. Çünkü ben sizin, halkımın belediye başkanı olacağım. Çıkar çevrelerinin, baronların, çetelerin değil, Silivri halkının belediye başkanı olacağım dedim. Yine 5 yıl önce; ‘Bu işin sonu 5 sene. Bu işin idamı ise bir daha seçilememek değil mi?’ demiştim. Yine bugün ‘7 ay sonra bu işin idamı bir daha seçilememek’ diyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun yeniden seçilebilme arzusunda, yeniden seçilememe korkusuyla, kaygısıyla hareket etmeyeceğim. 7 ay sonrasını düşünen namert oğlu namert olsun. Ben hep sizinle, hep sizin yanınızda, hep sizinle el ele, gönül gönüle yürüyeceğim. Bana kim kızarsa kızgın. Bana kim darılırsa darılsın, hep sizinle beraber olacağım. Bundan hiç mi hiç şüpheniz olmasın. Ben bu kürsülerden siyaset yapmayı çok sevmiyorum. Siyasi konuşmalar yapmayı çok sevmiyorum ama ben bu geceden aldığım heyecanla, bu geceden aldığım enerjiyle, Roman kardeşlerimle el ele tutuşarak, gönül birliğiyle omuz omuza yürüyeceğimi biliyorum. Buradan 7 ay sonraki seçimler için hayaller kuran ve rüyalar görenlere seslenmek istiyorum. Hepinize tatlı rüyalar diliyorum arkadaşlar ama hepinize kötü bir haberim var. Rüyadan uyandığınızda Volkan Yılmaz’ı tekrar Belediye Başkanı olarak göreceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanıma, hükümetime, İçişleri Bakanıma, devlet erkanına saygılarımla, Romanlara ve Roman derneklerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

TOĞAN: “TÜRK MİLLETİNİN EN RENKLİ PARÇALARINDAN ROMAN KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ”

Volkan Yılmaz’ın ardından konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Türk milletinin en renkli parçalarından, milletimizi bütünleyen, milletimizi zenginleştiren Roman kardeşlerimizle birlikteyiz. Onlarla aynı muhabbeti duyduğumuzun, onları çok sevdiğimizin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Devletimizin önderliğinde Roman kardeşlerimize yönelik bir pozitif ayrımcılık süreci var. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması, sağlık, eğitim ve benzeri haklardan en seri ve en verimli şekilde yararlanması amacıyla ilçemiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın da katılımıyla elimizden geleni yapıyoruz. Valiliğimiz ve Belediyemizin destekleriyle bu hizmetleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bu geceyi tertip eden kıymetli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum.” diye konuştu.

ATLI: “BELEDİYE BAŞKANIMIZ SİZLERİN SORUNLARIYLA ÇOK İLGİLENİYOR”

Törenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, “3 yıl önce İstanbul’da, sizlerin dertleriyle dertlenmek, sizlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek için göreve başladım. Değerli Bakan Danışmanımız Hacı Arif Davulcu’yla İstanbul'daki Roman örgütlenmesini yapmaya çalıştık. Her ilçede bir Roman koordinatörü seçimi yaparak Türkiye'de örnek olduk. Yine İstanbul’da Roman koordinasyon merkezinin açılmasıyla beraber Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaların yeterli olmadığını, sizlerin destekleriyle ve yardımlarıyla başladığımız çalışmaların daha ileri noktalara ilerleyeceğini vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında başlattığı kıvılcımla hareketlenen, sizlerin sorunlarına ilişkin çalışmalar, 2016 yılında Roman Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi’yle resmiyete kavuşmuştur. Bu sene tekrar uzatılarak 2030 yılına kadar bu programın sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 2 gündür Silivri’deyim. Görüyorum ki Belediye Başkanımız sizlerin sorunlarıyla çok ilgileniyor. Bu gece de böyle bir etkinliğin gerçekleşmesinde öncü oldu. Bu nedenle başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, gecenin düzenlemesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı tarafından Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Birliği Başkanı Ferdi Kalaycıoğlu’na kimlik ve tanıtım kartı takdim edildi. Ardından Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Birliği Başkanı Ferdi Kalaycıoğlu'na, gecenin düzenlenmesi ve destek verilmesine yönelik plaket takdim edildi.