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Silivri'de mükemmel bir turnuva

Silivrispor'un organize ettiği ve bölgede faaliyette olan 12 Futbol Okulu'nun katıldığı Müjdat Gürsu Turnuvası hayat buldu ve mükemmel bir futbol şölenine dönüştü.

Silivri'de mükemmel bir turnuva
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Merhum Milli Futbolcu Müjdat Gürsu anısına organize edilen ve Silivrispor’un organize ettiği minikler futbol turnuvasına 12 okul katılım sağladı. Silivrispor Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar’ın hayat verdiği turnuvaya Silivrispor, İBB Futbol Okulu, Oğur Atletik Futbol Okulu, Ergene Gençlikspor, Batı Marmara Futbol Okulu, Bilgin Futbol Okulu, Altınordu Futbol Okulu, İstanbul Olimpikspor, Değirmenköyspor, Silivri Gençlerbirliği, Çorlu İdman Ocağı katılım sağladı.

Silivri'de mükemmel bir turnuva

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TUNBAR, YÜZLERCE MİNİK YÜREK FUTBOL OYNUYOR
Silivrispor Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar yaptığı kısa değerlendirmesinde; “Uzun yıllardır böyle bir organizasyon fikrimiz vardı. Nihayetinde bunu hayata geçirdik ve gördük ki mükemmel bir organizasyon oluyor. Şimdilik iki güne sığdırdık lakin ilerleyen günlerde daha gazla turnuvalara imza atma niyetindeyiz. Burada kazanmak kaybetmek veya şampiyon olmak pek önemli asıl olan ve beklediğimiz geleceğimiz gençlerimizin turnuva heyecanını yaşamaları ve gelecekte girecekleri zorlu turnuvalara hazırlıklı olmalarıdır. Gençlerimizin en büyük kazanımları bu olacaktır. Bizlerde güzel oyun seyrediyoruz onların heyecanlarına ortak olmaktayız. Bir yönetici daha ne isteyebilir ki şuan sahada yüzlerce minik yürek futbol oynamakta gerçek şampiyonluk bu değil mi” dedi.
 

Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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