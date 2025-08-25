Silivri'de Mutluluk Dolu Akşam: Başkan Balcıoğlu Genç Çiftlerin Yanında

Nasuhbeyoğlu ve Cambazoğlu ailelerinin evlatları Buse ve Atakan’ın nişan merasiminde yüzükleri takan Başkan Balcıoğlu, genç çifte bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Arslan ve Taştan ailelerinin evlatları Rümeysa ve Engin’in düğün törenine katılan Balcıoğlu, çiftin mutluluğuna ortak olarak hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.

Çakırca ve Gürsel ailelerinin evlatları Pınar ve Utku’nun düğün törenine de katılan Başkan Balcıoğlu, genç çift için mutluluk dileklerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, “Hemşehrilerimizin en özel anlarında yanlarında olmak bizler için büyük bir mutluluk. Genç çiftlerimize Allah tamamına erdirsin, yuvaları huzur ve mutlulukla dolsun” ifadelerini kullandı.