Silivri'de Nâzım Hikmet Anma Gecesi Düzenleniyor

Silivri Belediyesi, Türk edebiyatının büyük ustası Nâzım Hikmet’i, vefatının 62’nci yılında anlamlı bir etkinlikle anıyor. “Nâzım Anma Gecesi” adıyla düzenlenecek program, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 20.00’de Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Gece boyunca, öğretmenler tarafından seslendirilecek şiirler ve sanatçı İbrahim Orçin’in yorumlayacağı Nâzım Hikmet şarkılarıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatılacak. Etkinlik, şairin sanatına ve ideallerine duyulan saygıyı bir kez daha gözler önüne serecek.

Etkinlik Ücretsiz ve Herkese Açık

Silivri Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği programa tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.