Silivri'de Nâzım Hikmet Anma Gecesi Düzenleniyor
Silivri Belediyesi, usta şair Nâzım Hikmet'in ölümünün 62'nci yılında özel bir anma programı gerçekleştiriyor. Şiir ve müzik dolu gece, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.
Silivri Belediyesi, Türk edebiyatının büyük ustası Nâzım Hikmet’i, vefatının 62’nci yılında anlamlı bir etkinlikle anıyor. “Nâzım Anma Gecesi” adıyla düzenlenecek program, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 20.00’de Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Gece boyunca, öğretmenler tarafından seslendirilecek şiirler ve sanatçı İbrahim Orçin’in yorumlayacağı Nâzım Hikmet şarkılarıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatılacak. Etkinlik, şairin sanatına ve ideallerine duyulan saygıyı bir kez daha gözler önüne serecek.
Etkinlik Ücretsiz ve Herkese Açık
Silivri Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği programa tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.