Silivri'de 'Nefes' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Silivri’de sanat ve emeği buluşturan anlamlı bir sergi kapılarını açtı. Silivri Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, sanatçı ve eğitimci Belgin Menküer’in rehberliğinde kursiyerler tarafından hazırlanan “Nefes” temalı mozaik sergisi, 27 Nisan 2026 tarihinde Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat ve emek aynı salonda buluştu

Serginin açılışına Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, Fatih Mahalle Muhtarı Sadiye Yönet, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal, Yeşilay Silivri Şube Başkanı Nihan Ataalp Umuç, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Tolga Toğan, serginin hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi yönetimine, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek serginin hayırlı olmasını diledi. Program kapsamında sanatçı Belgin Menküer’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Mozaik eserlerde zamanın izi

Sabır, emek ve estetik anlayışla hazırlanan mozaik eserler, “nefes” teması etrafında yaşamın katmanlarını sanat diliyle yorumladı. Her biri ayrı bir hikâye taşıyan çalışmalar, ziyaretçilere dingin, derin ve etkileyici bir sanat deneyimi sundu.

Sergi, 3 Mayıs 2026 tarihine kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.