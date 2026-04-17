Silivri'de Nefes temalı mozaik sergisi açılıyor

Silivri’de kültür ve sanat takvimine yeni bir etkinlik daha ekleniyor. Silivri Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde sürdürülen Mozaik Kursu’nda hazırlanan eserlerden oluşan Zamanın Parçaları Nefes Mozaik Sergisi, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde kapılarını açacak.

Eğitmenler öncülüğünde hazırlandı

Sergi, Silivri Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri Belgin Menküer ve Meltem Koç öncülüğünde hazırlandı. Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda, kursiyerlerin uzun soluklu eğitim sürecinde ortaya koyduğu özgün mozaik çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Emek, sabır ve estetik bir arada

Zamanın Parçaları Nefes temasıyla hazırlanan sergide, mozaik sanatının yalnızca estetik yönü değil; üretim sürecindeki sabır, emek ve yaratıcılık da ön plana çıkıyor. Her biri titizlikle hazırlanan eserler, kursiyerlerin edindiği bilgi ve becerinin somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.