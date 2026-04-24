Silivri'de o mahalleler karanlığa gömülecek: 2 gün sürecek kesinti listesi açıklandı
Hafta sonu Silivri'de geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Gümüşyaka, Selimpaşa ve Balaban başta olmak üzere çok sayıda sokak saatlerce enerjisiz kalacak.
Silivri’de planlı elektrik kesintisi programı kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak detaylar netleşti. Yatırım, dönüşüm ve bakım çalışmaları nedeniyle 25 ve 26 Nisan tarihlerinde geniş bir alanda enerji kesintisi uygulanacak.
Gümüşyaka’da uzun liste dikkat çekiyor
25 Nisan Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesi’nde Aydıncık, Bayramören, Bozyazı, Büyükyalı, Derince, Dilovası, Emirsultan, Ertuğrulgazi, Gölcük, Gümüşyaka Sahilyolu, Memduhoğlu, Samandağ ve Silifke sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.
Selimpaşa’da yeni trafo çalışması
Aynı gün Selimpaşa Mahallesi’nde 604., 6093., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145. ve 6147. sokaklar kesintiden etkilenecek.
Balaban ve Mimar Sinan’da geniş kapsamlı kesinti
25 Nisan’da Balaban Mahallesi’nde Aksu, Altıevler, Altınkum, Aralık, Asya, Büyükyalı, Dağçileği, Dinamik, Dişbudak, Fıstık, Karakoç, Kayın, Kuşdili, Meşgale, Nisanur, Palandöken, Songül, Spor, Yapı, Ömer Seyfettin, Özler, Üzeyir Çıkmazı, İnanır ve İsminaz sokakları ile Mimar Sinan Mahallesi Park Sokak’ta kesinti uygulanacak.
Pazar günü kesinti daha da yayılıyor
26 Nisan Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Balaban Mahallesi Yorulmaz Sokak ile Sancaktepe Mahallesi’nde Aydos, Esendoruk, Halil Albayrak, Kemal Kayacan, Kula, Küçükmenderes, Meryem, Metin, Moğol, Rahmi Albayrak, Seyhan, Tuana, Yeşilevler, Yeşilova, Yeşilçam, İlim, İrade ve İçel sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.
Fevzipaşa’da saatler değişiyor
Aynı gün Fevzipaşa Mahallesi Gölet Caddesi’nde ise 13.00-18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.
Yetkililer, kesintilerin planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşların özellikle bu sokaklarda gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini vurguladı.