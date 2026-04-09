Silivri'de ödül kararı geçti, tartışma büyüdü

Silivri Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda görüşülen sekizinci gündem maddesi kapsamında, Türkiye ve dünya şampiyonu eğitimci Gülşah Kıyak Uymaz’ın bir adet tam altınla ödüllendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Ancak görüşmeler ilerledikçe gündem, ödül kararının ötesine taşınarak geçmişte alınan spor destek kararlarının uygulanıp uygulanmadığı tartışmasına dönüştü.

AK Parti’den uygulama vurgusu

AK Parti grubundan daha önce Salim Çavdar tarafından dile getirilen “kararların uygulanması” yönündeki hatırlatma, bu kez Dorukhan Enes Kocabaş tarafından yeniden gündeme taşındı. Grup üyeleri, yeni alınan ödül kararının da benzer şekilde gecikmeye uğramaması gerektiğine dikkat çekti.

Kıroğlu’ndan dikkat çeken çıkış

CHP’li Meclis Üyesi Tan Kıroğlu ise AK Parti grubunun kendi içindeki tekrar eden hatırlatma dilini sorgulayan bir çıkış yaptı. Kıroğlu’nun, “önceki oturumda bir grup üyesi hatırlattı, şimdi başka bir üye aynı konuyu gündeme getiriyor” şeklindeki değerlendirmesi, tartışmayı kısa süreliğine siyasi iletişim boyutuna taşıdı.

Yazıcı: Mesaj yürütmeye

Kıroğlu’nun sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, yapılan hatırlatmaların grup içi bir tartışma değil, doğrudan yürütmeye yönelik mesaj olduğunu vurguladı. Yazıcı, geçmişte spor kulüplerine ilişkin alınan destek kararlarının uygulanmadığını belirterek, yeni kararların gecikmemesi gerektiğini ifade etti.

Çavdar: Karar alıyoruz, icra uygulanmalı

AK Parti Meclis Üyesi Salim Çavdar da söz alarak, amatör spor kulüpleri ve başarılı sporculara yönelik alınan kararların uygulanmasının belediye yönetiminin sorumluluğunda olduğunu yineledi. Çavdar, meclisin aldığı kararların sahada karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Aşkın: Velilere karşı mahcup oluyoruz

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın ise tartışmanın sahadaki yansımalarına dikkat çekti. Aşkın, ödül kararlarının gecikmesi nedeniyle velilerden yoğun geri dönüş aldıklarını belirterek, “Telefon alıyoruz, mahcup oluyoruz” ifadeleriyle yaşanan durumun meclis üyeleri üzerindeki etkisini dile getirdi.

Tüm tartışmalara rağmen, Gülşah Kıyak Uymaz’ın tam altınla ödüllendirilmesine ilişkin komisyon raporu meclisten oy birliğiyle geçti. Oturum, kararın uygulanma sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik beklentilerin öne çıktığı bir atmosferde tamamlandı.