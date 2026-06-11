Silivri'de Öfke Büyüyor: 'İmdaaat Diye Bağırasım Var!'

Silivri genelinde belediye hizmetlerinde yaşanan aksamalar ve saha koordinasyonsuzluğu, vatandaşlar ile mahalle muhtarlarını isyan noktasına getirdi. Gazeteci Sevginar Sali, yerel idarenin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını belirterek, “Yönetenlerin sorunları görmezden geldiğine yönelik inanç, asıl büyük krizdir” uyarısında bulundu.

Personel Toplantısı Sonuç Vermedi

Silivri Belediye Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği personel toplantısının sahaya yansımadığı ve ilgili birimlerin faaliyetlerinde zafiyet yaşandığı iddia ediliyor. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerinin çalışma performansına yönelik eleştiriler tırmanırken, muhtarların ilettiği şikayetlerin yerinde incelenmediği, yalnızca personel beyanatlarıyla yetinildiği savunuluyor.

Beklentiler Minimum Seviyeye İndi

İlçedeki altyapı ve çevre düzenlemesi sorunları nedeniyle vatandaşların taleplerini en alt düzeye indirdiği görülüyor. Geçmiş dönemlerde asfalt talebinde bulunan mahalle sakinlerinin, gelinen noktada yalnızca yolların greyderle düzeltilmesini bekler hale geldiği ifade ediliyor. Özellikle Gümüşyaka Halk Pazarı ve sahil şeridinde somutlaşan tepkilerin, yönetim nezdinde ivedilikle ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sahilde Ruhsat ve Hijyen Krizi

Silivri sahilinde pıtrak gibi çoğalan büfe kondular ve işletmeler arasındaki altyapı farklılıkları sinir harbi yaratıyor. Yıllardır tuvalet ve lavabo imkanı bulunmadan hizmet veren işletmelerin varlığı, ruhsat şartlarını eksiksiz yerine getiren diğer esnaflar arasında haksız rekabet algısına yol açıyor.

Siyasette Umutsuzluk Tehlikesi

Kamu yetkilerinin yasalar ve kurallar çerçevesinde kullanılmasının önemine dikkat çekilen değerlendirmelerde, popülist yaklaşımların uzun vadede yönetim krizlerini derinleştireceği aktarılıyor. Hizmet eksikliğinin telafi edilebileceği ancak vatandaşta oluşan hayal kırıklığı ve güvensizlik duygusunun siyasi faturasının ağır olacağı belirtiliyor. Yetkililerin acilen sahaya odaklanması çağrısı yapılıyor.

