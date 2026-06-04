Silivri'de öğrencilerden çevreye örnek adım

Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevre bilincini artırmaya yönelik örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun Kimya Teknolojileri Bölümü tarafından organize edilen “İkinci El Eşya Kermesi”, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Geri dönüşüm bilinci sahaya yansıdı

Okul bünyesinde kurulan stantlarda, kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalar yeniden değerlendirilerek satışa sunuldu. Etkinlikte hem israfın önüne geçilmesi hem de geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi. Öğrenciler, doğrudan sürece dahil olarak sürdürülebilir yaşam pratiklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Kermes boyunca sergilenen ürünler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, bilinçli tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekildi. Etkinlik, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda çevresel kazanımlar açısından da önemli bir farkındalık oluşturdu.

Sürdürülebilir gelecek vurgusu

Kimya Teknolojileri Bölümü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun temel amacının çevre koruma bilincini yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Sürdürülebilir bir gelecek ve çevre bilinci oluşturmak adına düzenlediğimiz bu etkinlikte emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve Okul Aile Birliği üyelerimize teşekkür ederiz” denildi.