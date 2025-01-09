Silivri'de öğrencilere çorba ikram edildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, soğuk kış günlerinde gençlere destek olmak amacıyla başlatılan sıcak çorba ikramı projesi kapsamında Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere sıcak çorba ikram ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çorba ikramı sırasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Çorba ikramına öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnuniyetini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Gençlerimizle bir araya gelmeye, onların isteklerini ve sorunlarını bire bir dinlemeye büyük önem veriyorum. Çorba ikramı projemize gösterdikleri yoğun ilgi bizleri daha da motive ediyor. Onların enerjisi ve heyecanı, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bora ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım" dedi.