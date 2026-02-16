Silivri'de Öğrencilere Eğitim Desteği Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, eğitim alanındaki sosyal destek çalışmalarını bu yıl da sürdürerek üniversite adaylarına önemli bir katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı üniversite yerleştirme sınavları kapsamında TYT, AYT, YDT ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Uygulama kapsamında öğrencilerin öncelikle sınav başvuru ödemelerini gerçekleştirmeleri, ardından ÖSYM başvuru belgeleri ile birlikte Silivri Belediyesi Birlikte Dayanışma Marketi’ne müracaat etmeleri gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

Gençlerin eğitim yolculuğunda fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yapılan desteğin öğrencilerin sınav sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçladığını ifade etti. Belediye yetkilileri, başvuru süreci ve detaylı bilgiye Silivri Belediyesi’nin resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.