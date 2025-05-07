Silivri'de Öğrencilere 'Medya Okuryazarlığı' Söyleşisi
Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleşen söyleşide, öğrenciler medya okuryazarlığı konusunda İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nur Esra Atmaca Durum'dan bilgi aldı.
Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında önemli bir etkinlik düzenlendi. Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen “Medya Okuryazarlığı” konulu program, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Etkinlikte, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nur Esra Atmaca Durum, öğrencilerle buluşarak dijital çağda medya okuryazarlığının önemi, sosyal medyanın etkileri ve bilinçli medya tüketimi üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı.
Dr. Atmaca Durum, özellikle gençlerin doğru bilgiye ulaşma yöntemleri, dijital içeriklerde eleştirel bakış açısı geliştirme ve sahte haberlerle baş etme stratejileri konularında öğrencilere rehberlik etti. Söyleşi sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.