Silivri'de Öğrencilere Yönelik Trafik Eğitimi Gerçekleştirildi
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi' kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Silivri Anadolu Lisesi ve Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi'nde öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, 15-17 Ekim ve 22 Ekim 2024 tarihlerinde "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" çerçevesinde okullarda trafik bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenlendi. Bu kapsamda, 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Silivri Anadolu Lisesi (7. ve 9. sınıflar) ve Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi (9. sınıf) öğrencilerine; trafik kuralları, yaya trafiği, yaya geçitlerinin kullanımı ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş konularında eğitim verildi.