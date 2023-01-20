Silivri'de öğrencilerin karne sevinci

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle karne dağıtım törenine katıldı. Karnelerini alan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

Silivri'de öğrencilerin karne sevinci
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kaymakam Tolga Toğan, Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Toğan sonrasında karnelerini verdi. Ara tatilde dinlenmeleri ve bol bol kitap okumaları önerisinde bulunan Kaymakam Tolga Toğan’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri eşlik ettiler. Silivri’de 29 bin 575 öğrenci ve 1728 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiği açıklandı.

Silivri'de öğrencilerin karne sevinci
Silivri'de öğrencilerin karne sevinci
Silivri'de öğrencilerin karne sevinci
Silivri'de öğrencilerin karne sevinci