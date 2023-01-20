Silivri'de öğrencilerin karne sevinci

Kaymakam Tolga Toğan, Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Toğan sonrasında karnelerini verdi. Ara tatilde dinlenmeleri ve bol bol kitap okumaları önerisinde bulunan Kaymakam Tolga Toğan’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri eşlik ettiler. Silivri’de 29 bin 575 öğrenci ve 1728 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiği açıklandı.