Silivri’de Öğretmenler günü törenle kutlandı.

Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde ilk tören, saat 09:00'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile okul ve kurumlarından yönetici, öğretmen ve öğrenciler de bayrak ve flamalar eşliğinde hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının takiben kutlamalara Öğretmenler tarafından hazırlanan resim sergisi açılışı yapıldı. Önder Yılmaz sahnesinde düzenlenen salon programında öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Protokol konuşmalarının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.