Silivri'de 'Okçuluk Benim Sporum' Projesine Yakın Takip

Silivri’de gençlerin geleneksel spor dallarına olan ilgisini artırmayı amaçlayan “Okçuluk Benim Sporum” projesi, eğitim kurumlarında aktif olarak uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakam Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, öğrencilerin antrenmanlarını izleyerek proje hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin büyük bir ilgiyle katılım sağladığı etkinlikte, okçuluğun fiziksel ve zihinsel gelişime katkıları üzerinde duruldu. Kaymakam Toğan ve Müdür Damat, genç sporcuları tebrik ederek, bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Silivri’de spora ve geleneksel değerlerin yaşatılmasına yönelik desteklerin artarak devam edeceği belirtildi.