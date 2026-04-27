Silivri'de okul güvenliğinde yeni dönem: Dedektör sistemi devrede

Silivri’de eğitim altyapısına yönelik güvenlik odaklı yatırımlar sürerken, İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Okul yönetimi tarafından başlatılan proje kapsamında, okul girişlerine ileri teknoloji dedektör sistemleri kurularak öğrenci ve personel güvenliği üst seviyeye taşındı.

Huzurlu eğitim için teknolojik hamle

Okul Müdürü Ahmet Öngel’in öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, okul binasının ana giriş noktalarına iki adet dedektör sistemi yerleştirildi. Aktif hale getirilen sistem sayesinde okula giriş yapan herkes güvenlik taramasından geçirilirken, olası dış tehditlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uygulama, özellikle veliler ve eğitim kadrosu tarafından da olumlu karşılandı.

Güvenlik uygulaması genişliyor

Projenin ikinci aşamasında ise okulun bahçe giriş kapısına da dedektör sistemi kurulması planlanıyor. Zemin betonlama işlemleri tamamlanan alanda, mermer döşeme çalışmalarının ardından sistemin kısa süre içerisinde devreye alınması hedefleniyor. Böylece okulda çok katmanlı bir güvenlik yapısı oluşturulacak.

“Güvenli ortam, kaliteli eğitimin temelidir”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Okul Müdürü Ahmet Öngel, eğitim kalitesinin güvenli bir ortamla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Öngel, “Önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği. Modern güvenlik sistemleri sadece fiziksel bir önlem değil, aynı zamanda öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bir güven ve huzur ortamı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın, Silivri genelindeki diğer okullar için de örnek teşkil etmesi ve benzer projelerin yaygınlaşması bekleniyor.