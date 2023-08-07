Silivri'de okul kıyafetleri fiyatları

- **Ürün Türü:** Okul kıyafetleri farklı türlerde gelebilir. Üniforma ceketleri, pantolonları, etekleri, gömlekleri, bluzları, elbiseleri gibi çeşitli ürünler bulunabilir. Her bir ürünün fiyatı farklı olabilir.

- **Kalite ve Malzeme:** Kullandıkları kumaş türü, dikiş kalitesi ve genel dayanıklılık gibi faktörler, okul kıyafetlerinin fiyatını etkiler. Daha kaliteli malzemeler ve işçilik genellikle daha yüksek fiyatlar anlamına gelir.

- **Marka:** Ünlü markaların ürünleri genellikle daha yüksek fiyatlı olabilir. Markasız veya daha az bilinen markaların ürünleri ise daha uygun fiyatlı olabilir.

- **Çocuğun Boyutu:** Büyük boyutlardaki ürünler genellikle daha fazla malzeme kullanıldığı için daha pahalı olabilir. Çocuğunuzun boyutuna göre fiyat değişebilir.

- **Satın Alma Yeri:** Okulun mağazası, giyim mağazaları, alışveriş merkezleri veya çevrimiçi satış platformları gibi farklı yerlerden satın aldığınızda fiyatlar değişebilir. Bazı yerlerde daha iyi indirimler veya kampanyalar da bulunabilir.

Genel olarak konuşmak gerekirse, okul kıyafeti fiyatları yerel koşullara ve tercihlerinize bağlı olarak fiyatlar farklılık gösterebilir. Tüm okul kıyafetlerini Silivri’de Ozan Kırtasiye’de bulabilirsiniz. Ozan Kırtasiye Mumhane (eski kasaplar sokağı) sokak üzerinde