Silivri'de Okul Sporları Heyecanı: Bilek Güreşi Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, okul sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi İl Müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti.

Silivri'de Okul Sporları Heyecanı: Bilek Güreşi Şampiyonları Ödüllerini Aldı
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Bilek Güreşi İl Müsabakalarında başarılı olan öğrenciler, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarına kavuştu. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Törende konuşan Kaymakam Toğan, öğrencilerin sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaparak, genç sporculara başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat ise öğrencilerin sadece akademik başarılarıyla değil, sportif faaliyetlerdeki başarılarıyla da gurur kaynağı olduğunu belirtti.

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Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini almanın mutluluğunu yaşarken, gelecek müsabakalar için de motivasyon kazandı.