Silivri'de Okuma Yazma Seferberliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Kurumlar ve STK'lar Seferberlikte Bir Araya Geldi

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın başkanlığında düzenlenen “Okuma Yazma Seferberliği” ilçe toplantısı, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Silivri Villa Restoran’da gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçe protokolü, ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Program, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliği çerçevesinde düzenlendi.

Kaymakam Toğan: “Kimse eğitimden mahrum kalmamalı”

Toplantıda konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, okuryazarlığın temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekerek, “Silivri’de okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaş bırakmayacağız. Her bir bireyimize ulaşmak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hedef: Toplumsal Bilinç ve Katılım

Toplantıda, okuryazarlık oranını artırmaya yönelik kurumlar arası iş birliği, saha çalışmaları, hedef gruplara erişim stratejileri ve halkın sürece katılımı gibi başlıklar masaya yatırıldı.