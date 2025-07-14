Silivri'de Ordulu Hemşehriler Piknikte Buluştu

Kaynaşma Pikniğine Yoğun İlgi

Silivri Ordulular Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Tanışma ve Kaynaşma Pikniği", bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ordulu hemşehrilerle bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Balcıoğlu'ndan Dernek Yönetimine Teşekkür

Programda yaptığı paylaşımda Başkan Balcıoğlu, "Bu güzel etkinliği tertipleri ve nazik davetleri için Silivri Ordulular Derneği Başkanı Yurdal Yalçın ve yönetimine, sıcak karşılamaları ve hoş sohbetleri için Silivri’mizde yaşayan tüm Ordulu hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Silivri’de Kültürel Buluşmalara Devam

Toplumsal birlikteliğin artmasına katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Balcıoğlu, Silivri’de yaşayan her kültürden vatandaşın bir arada, kardeşçe yaşadığını belirtti.