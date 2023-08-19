Silivri'de otluk alan yangını paniğe neden oldu

İstanbul’un Silivri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter desteği ile söndürüldü.

Olay, saat 16.40 sıralarında Büyükçavuşlu ile Çeltik Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle otluk arazide yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ağaçların olduğu noktaya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Havadan helikopter desteği de sağlanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.