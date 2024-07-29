Silivri'de otluk alanda yangın çıktı, yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler arı kovanları için seferber oldu

İstanbul Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu söndürülürken, arı kovanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi.

İstanbul Silivri Kınalı mevkiinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Anızlarda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevreye dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Arı kovanlarının bulunduğu alan, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı

Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesiyle birlikte Edirne istikameti araç trafiğine kapatıldı. Yangın, fabrikaların bulunduğu bölgeye yakın bir noktada etkili olurken, arı kovanlarının bulunduğu alan, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yangın itfaiyecilerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü, trafik ise normale döndü.