Silivri'de Otogar Yan Yolu 10 Gün Trafiğe Kapanacak

23 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında; İstanbul istikameti yönünde, Otogar hizasından Emniyet Müdürlüğü hizasına kadar olan yan yol yaklaşık 10–12 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Çalışmalar süresince sürücülerden, ana taşıt yolunu ve bölgede işaretlenecek alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica edildi. Trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için uyarı levhalarına ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Silivri Belediyesi, vatandaşların anlayışı ve sabrı için teşekkür ederek, kamuoyuna saygıyla duyuru yaptı.

