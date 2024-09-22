Silivri'de otomobil uçurumdan yuvarlandı
Silivri Boşnak bahçe mevkisinde uçurumdan yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün saat 15:00 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi Boşnak bahçe mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahsın içinde bulunduğu özel otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan deniz kenarına düştü. Çevreden görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerinde yaralı halde bulunan şahıs, olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi araştırılıyor.