Silivri'de oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

Silivri'de oy kullanma işlemi başladı
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul’da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00’da sona erecek.