Silivri'de Özgür Özel'e Karşılama ve Bayramlaşma
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Örgütü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Marmara Cezaevi ziyareti öncesinde bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenledi.
Ziyaret Öncesi Buluşma Gerçekleşti
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Özel’i ziyaret programı öncesinde karşıladıklarını duyurdu. Program kapsamında parti örgütü ile Özel arasında samimi bir bayramlaşma gerçekleştirildi.
“Kararlılıkla Yanındayız” Mesajı
Başkan Bulut, paylaşımında, Özgür Özel’in Marmara Cezaevi’nde gerçekleştireceği temaslar öncesinde bir araya geldiklerini belirterek, “Halkın iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıkan mücadelemizde; Genel Başkanımızın kararlılığının ve emeklerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.