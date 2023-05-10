Silivri 'de paletli yüzme bahar şenliği düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sporla iç içe bir nesil” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları sağlıklı, mutlu ve dinamik bir yaşam disipliniyle geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından 6-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Paletli Yüzme Bahar Şenliği düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında düzenlenen Paletli Yüzme Turnuvasına, Silivri ile birlikte İstanbul’un farklı ilçelerinden 8 spor kulübü ve toplamda 145 sporcu katıldı. Bireysel yarışlarda kazananlara madalya ödülü verilirken; bayrak yarışlarının bireysel kazananlarına madalya, takımlarına ise kupa ödülü verildi.

TURNUVANIN KAZANANLARI:

Paletli Yüzme Turnuvasının kazanan sporcuları ve takımları şöyle:

6 Mayıs Cumartesi 1. Gün Sabah Seansı

50m Çift Palet Kızlar (2014 – 2015)

1 – Ada Beren Ağal – Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

2 – Elif Gaye Ok - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

3 – Cahide Yıldız – Bakırköy Ata Spor Kulübü

50m Çift Palet Kızlar (2012– 2013)

1 – Asya Türksoy - Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – Nil Münevver Yalçınkaya - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

3 – Alisa Ece Ayhan - Bakırköy Ata Spor Kulübü

50m Çift Palet Erkekler (2014 – 2015)

1 – Rauf Doruk Yıldız – Elit Spor Kulübü

2 – Berat Battal - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

3 – Uzay Barkın Kılıç – Bakırköy Su Sporları Kulübü

50m Çift Palet Erkekler (2012 – 2013)

1 – Uras Akyüz - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

2 – Çınar Yurdakul - Bakırköy Su Sporları Kulübü

3 – Rüzgar Öztürk – Smaç Spor Kulübü

100m Su Üstü Kızlar (2012 – 2013)

1 – Elif Güven – Smaç Spor Kulübü

2 – Gamzenur Deniz – Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

3 – Almina Ramazanoğlu - Bakırköy Ata Spor Kulübü

100m Su Üstü Erkekler (2012 – 2013)

1 – Toprak Doruk Mede – Smaç Spor Kulübü

2 – Doruk Yıldırım - Bakırköy Su Sporları Kulübü

3 – Mesut Ali Kalmaz - Bakırköy Su Sporları Kulübü

200m Çift Palet Kızlar (2013)

1 – Zeynep Erva Başyiğit – Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

2 – Fatma Aydın – Smaç Spor Kulübü

3 – Mavi Özay - Bakırköy Ata Spor Kulübü

200m Çift Palet Erkekler (2013)

1 – Alper Akıncı – Smaç Spor Kulübü

2 – Çınar Türkoğlu – Smaç Spor Kulübü

6 Mayıs Cumartesi 1. Gün Akşam Seansı

100m Çift Palet Kızlar (2014 – 2015)

1 – Ada Beren Ağal - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

2 – Derin Demiray - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

3 – Elif Gaye Ok - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

100m Çift Palet Kızlar (2013)

1 – Asya Türksoy – Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – Zeynep Erva Başyiğit - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

3 – Nil Münevver Yalçınkaya - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

100m Çift Palet Erkeler (2014 – 2015)

1 – Berat Battal - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

2 – Ege Arık - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

3 – Uzay Barkın Kılıç - Bakırköy Su Sporları Kulübü

100m Çift Palet Erkeler (2012 – 2013)

1 – Doruk Yıldırım - Bakırköy Su Sporları Kulübü

2 – Alper Akıncı – Smaç Spor Kulübü

3 – Uras Akyüz - Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi

50m Su Üstü Kızlar (2014)

1 – Cahide Yıldız - Bakırköy Ata Spor Kulübü

50m Su Üstü Kızlar (2012 - 2013)

1 – Almina Ramazanoğlu - Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – Elif Güven – Smaç Spor Kulübü

3 – Gamzenur Deniz - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

50m Su Üstü Erkekler (2012 - 2013)

1 – Toprak Doruk Mede – Smaç Spor Kulübü

2 – Mesut Ali Kalmaz – Bakırköy Su Sporları Kulübü

3 – Okyanus Barın Kılıç - Bakırköy Su Sporları Kulübü

7 Mayıs Pazar 2. Gün Sabah Seansı

50m Su Üstü Kızlar (2010 – 2011)

1 – Nisan Ütebay – Smaç Spor Kulübü

2 – Mina Gökgöz – Smaç Spor Kulübü

3 – Duru Çevik - Bakırköy Ata Spor Kulübü

50m Su Üstü Erkekler (2010 – 2011)

1 – Berat Nazarhan Uzunher – İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü

2 – Ömer Akgün – Bakırköy Ata Spor Kulübü

3 – Yağız Efe Şendil - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

50m Çift Palet Kızlar (2010 – 2011)

1 – Ecrin Turan – Smaç Spor Kulübü

2 – Elif Nazlı Cüler – Elit Spor Kulübü

3 – Umay Anda – İTÜ GVO Spor Kulübü

50m Çift Palet Erkekler (2010 – 2011)

1 – Hazen Deep – Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – Muhammet Emin Aydemir – Elif Spor Kulübü

3 – Efe Petek – Bakırköy Ata Spor Kulübü

200m Su Üstü Kızlar (2010 – 2011)

1 – Nisan Asil – İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü

2 – Zeynep Azra Kanat - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

3 – Bilge Ayza Parlakyıldız - İTÜ GVO Spor Kulübü

200m Su Üstü Erkekler (2010 – 2011)

1 – Ömer Kayrak Aktürk - İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü

2 – Ömer Akgün - Bakırköy Ata Spor Kulübü

3 – Mirhan Aydın – Smaç Spor Kulübü

200m Çift Palet Kızlar (2010)

1 – Lina Su Alkan - Smaç Spor Kulübü

2 – Karya Güneş Temel - İTÜ GVO Spor Kulübü

3 – Deniz Altıncı - İTÜ GVO Spor Kulübü

200m Çift Palet Erkeler (2010 - 2011)

1 – Hazen Deeb – Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – Ömer Faruk Yakupçebioğlu – Bakırköy Su Sporları Kulübü

3 – Muhammed Emin Aydemir – Elit Spor Kulübü

4x100 Çift Palet Kızlar (2010 – 2011)

1 – Smaç Spor Kulübü

2 - İTÜ GVO Spor Kulübü

3 - Bakırköy Ata Spor Kulübü

4x100 Çift Palet Erkekler (2010 – 2011)

1 - Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – Elit Spor Kulübü

3 – Bakırköy Su Sporları Kulübü

7 Mayıs Pazar 2. Gün Akşam Seansı

100m Su Üstü Kızlar (2010 – 2011)

1 – Nisan Asil – İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü

2 – Nisan Ütebay – Smaç Spor Kulübü

3 - Zeynep Azra Kanat – Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

100m Su Üstü Erkekler (2010 – 2011)

1 – Ömer Kayra Öztürk – İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü

2 – Yağız Efe Şendil - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

3 – Berat Nazarhan Uzuner - İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü

100m Çift Palet Kızlar (2010 – 2011)

1 – Ecrin Turan – Smaç Spor Kulübü

2 – Elif Nazlı Culer – Elit Spor Kulübü

3 – Karay Güne Temel - İTÜ GVO Spor Kulübü

100m Çift Palet Erkekler (2010 – 2011)

1 – Efe Petek – Bakırköy Ata Spor Kulübü

2 – İbrahim Efe Mısırlıoğlu - Bakırköy Ata Spor Kulübü

3 – Utku Çınar Bektaş – Smaç Spor Kulübü

4x100m Su Üstü Kızlar Bayrak Yarışı (2010 – 2011)

1 – Smaç Spor Kulübü

2 – Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

3 - İTÜ GVO Spor Kulübü

4x100m Su Üstü Erkekler Bayrak Yarışı (2010 – 2011)

1 - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

2 – Bakırköy Su Sporları Kulübü