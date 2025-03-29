Silivri'de Parklara 7/24 Kamera Takibi ve Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti
Silivri Belediyesi, 'Güvenli Parklar' projesiyle çocukların güvenliğini ön planda tutarken, dijital hizmetleri yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz Wi-Fi noktalarını da artırıyor.
Silivri Belediyesi, “Güvenli Parklar” projesi kapsamında ilçedeki park alanlarında güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım daha attı. Çocukların güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzur içinde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, parklarda 7/24 kameralı takip sistemi sayısı artırılıyor.
Belediye aynı zamanda, vatandaşların dijital dünyaya kolay erişimini sağlamak için yeni ücretsiz Wi-Fi noktalarını da hizmete sunmaya başladı.